「華盛頓郵報」今天報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的顧問小組明天將開會，討論是否因持續血栓問題而限制使用嬌生集Johnson & Johnson）的COVID-19疫苗。

華郵引述知情醫師的說法報導，CDC的預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）將檢視新資料，內容似乎顯示接種嬌生COVID-19疫苗的人出現血栓機率，自今年4月起有所增加。

美國曾於4月暫停施打嬌生疫苗10天，以調查這些非常罕見但有致命可能的血栓案例，患者多數是年輕和中年女性。

華郵引述不具名聯邦官員的說法報導，約有9人因與血栓相關問題而喪命。

美國有線電視新聞網（CNN）提到，根據網站今天公布的會議議程，諮詢委員會預定就「更新使用建議」進行表決。

單劑型的嬌生疫苗獲准用於18歲以上民眾，也可供已完整接種嬌生、輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的成人當作追加劑。當局建議使用嬌生疫苗的人在接種兩個月後再打任何一支已獲核准的疫苗當加強針。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮疫情簡報會中並未解釋諮詢委員會為何要就嬌生疫苗開會，也未說她是否仍認為嬌生疫苗好處大於風險。

一名消息人士告訴CNN，CDC對於表決內容「含糊其辭」，但有可能是關於限制建議接種嬌生疫苗的對象。

消息人士還說，CDC可能會建議50歲以下女性不適用嬌生疫苗。血栓併血小板低下症後群（TTS）相當罕見，這種血栓在30歲到49歲女性群體的發生率最高，但有時也會出現在男性和年紀更長的女性身上。

消息人士說：「我認為會有不少討論是關於嬌生…我們既然有那麼多其他疫苗，是否還要用這一支？或者，如果要用，是否應該限用於某一群人？」

消息人士說，基於血栓案例，加上嬌生疫苗的防疫表現不如輝瑞/BNT或莫德納那麼有效，「嬌生並未兌現『一劑見效』的宣傳口號」。

美國約1600萬人接種嬌生疫苗。完整接種莫德納疫苗者則為7300萬人、接種輝瑞/BNT者1.13億人。