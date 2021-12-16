藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，國民黨立委林為洲（左起）、時代力量立委陳椒華、導演鍾喬、作家朱天心、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。（黃世麒攝）

藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（右起）、作家朱天心、導演鍾喬等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。（黃世麒攝）

對藻礁公投表態 侯孝賢：我投同意票

藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，國民黨立委林為洲（左起）、時代力量立委陳椒華、導演鍾喬、作家朱天心、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。

主辦單位在現場也公布名導演侯孝賢錄製的影片，向國人喊話，勿因5年、10年的使用便利，而毀掉7500年的天然藻礁，並表態會對藻礁公投投下同意票。