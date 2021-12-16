1218公投》對藻礁表態 侯孝賢：我投同意票 12:352021/12/16 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名導演侯孝賢錄製影片，表態會針對藻礁公投投下同意票。（藻礁公投推動聯盟提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，國民黨立委林為洲（左起）、時代力量立委陳椒華、導演鍾喬、作家朱天心、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。（黃世麒攝） 藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政（右起）、作家朱天心、導演鍾喬等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。（黃世麒攝） 對藻礁公投表態 侯孝賢：我投同意票 訂閱影音： 中時新聞網 藻礁公投行動聯盟16日召開記者會，國民黨立委林為洲（左起）、時代力量立委陳椒華、導演鍾喬、作家朱天心、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、民眾黨立委蔡壁如等人一同呼籲國人，在1218公投日當天為珍愛藻礁投下「同意三接遷離大潭藻礁海域」1票。 主辦單位在現場也公布名導演侯孝賢錄製的影片，向國人喊話，勿因5年、10年的使用便利，而毀掉7500年的天然藻礁，並表態會對藻礁公投投下同意票。 知名導演侯孝賢錄製影片，表態會針對藻礁公投投下同意票 公投倒數3天 正方上街頭催票 反方南高拚高票 侯友宜反萊豬「明確表態」了：台灣豬可靠、安全又好吃 #藻礁公投 #立委 #表態 #侯孝賢 #同意票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》民進黨高雄巿黨部推4個催票行動 力拚不同意最高票 10:492021/12/16 政治 1218公投》公投倒數48小時 賴清德發布台語催票影片 10:372021/12/16 政治 匿名爆台積憂供電 潘忠政疑報導真實 04:102021/12/16 政治要聞 1218公投》郭國文率「三口組」議員參選人掃街 衝刺宣傳四個不同意 11:372021/12/16 政治 1218公投》李艷秋爆蔡政府民調大翻轉原因 郭正亮追加一句「重話」 07:292021/12/16 政治 1218公投》綠喊高雄要拿下全國最高票 朱立倫怒斥：一黨之私對抗全民 11:332021/12/16 政治 1218公投》核四重啟不容拖延 馬英九：世界不會等我們 11:082021/12/16 政治 1218公投》連2年下半年紅害0天 台南市空汙良好日比率達歷年新高 12:162021/12/16 生活 1218公投》國民黨明晚舉辦民主守夜拚公投 5大咖合體守夜 11:452021/12/16 政治 1218公投》 他一張圖揭綠營「軍令狀」網瘋傳 民進黨真面目現形 08:092021/12/16 政治 1218公投》高金素梅轟民進黨「傲慢跋扈」：我不得不戰 10:202021/12/16 政治 政治熱門新聞 1218公投》李艷秋爆蔡政府民調大翻轉原因 郭正亮追加一句「重話」 - 政治 2022縣市長選戰 郭正亮預測結局：藍軍3女將很強 - 政治 1218公投》侯友宜表態後 林佳新：我看懂了 12字喊話藍軍支持者 - 政治 1218公投》民進黨「催票獎勵辦法」曝光 黃暐瀚預測公投結果太驚人 - 政治 1218公投》倒數2天！4大案「支持度」即時民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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