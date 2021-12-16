新冠疫情重挫觀光業，雄獅董事長王文傑今日表示「哪個部會不做旅遊？」中央到地方都要協同運作，「觀光立國、在地創生」，台灣要成為國際級觀光品牌，雄獅要當台灣的觀光聖山。晶華董事長潘思亮則疾呼迅速開放商務簽證，邊境管制已經到了需要調整的時間，台灣終究要面對全世界、面對各行各業競爭，必須超前部署。

雄獅集團董事長王文傑表示，疫情導致國際封鎖，但旅行業的轉型腳步不能停，雄獅這一年做了很大調整，把全球總部設在南加州、把北美總部設在溫哥華，現在雄獅的營收來源，已有部分是北美貢獻，雄獅要幫疫後的旅遊業找出路，未來雄獅不會只做出境業務，還要把國外最好的旅客帶進台灣，讓台灣的旅遊產業更有競爭力。

王文傑說，疫情之後，旅遊將轉向生活風格的時尚產業，很多東西都要調整，他認為政府承擔太多的包袱，也支持台鐵票價可以適度漲價，不過政府花了很多錢做交通建設，卻沒有「for travel」，其實很可惜，雄獅第四代門市會開在交通樞紐區，為旅遊而服務，像台鐵新烏日站就是很好的點，具交通優勢，就很適合進駐。

晶華酒店董事長潘思亮表示，有了SARS、金融海嘯的經驗，就決定要撐過去，感謝政府資源協助業界共生，晶華選擇郵輪做轉型，過往做商務旅館沒有活動，最終從自己的DNA找到解方，也與台北外的姊妹飯店們「共學」，衝刺國旅商機，光是過去一年就推出80個專案，這是過往的10倍之多，對晶華來說是很難得的體驗。

潘思亮表示，從一開始政府資源，共生、共學、共創、共好，到完全改變晶華的企業文化，這是重生的一年，感謝疫情讓「我們加速得非常快」，晶華創造了數位的美食平台，未來也會跨足雲端廚房，而飯店也可以變成長期住宅甚至辦公室，甚至是輸出服務，包括大樓管理、甚至是豪宅管家，這都是疫情帶來的全心轉變。

財金傳媒董事長謝金河說，台灣有非常強大的旅遊底醞，疫情爆發前，民眾出國旅遊高達1700人次，幾乎8成民眾都出國，日本1億多人口，出國人次跟台灣一樣，比率大概只有10幾趴，他對疫後的旅遊很有信心，雄獅2年虧掉1個資本額，股價卻沒有什麼跌，大家對雄獅很有信心，也經驗老道，知道觀光股的價值。

謝金河表示，民眾的心態也要調整，因為若無法面對未來，只要出現本土案例，民眾就罵到狗血淋頭，政府也就只能愈管愈嚴。但他相信明年到來，台灣格局會拉得更大，從「毛（利率）三到四」進入高附加價值時代，這是「台灣躺著也會好」。