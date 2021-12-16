國內14日新增一例境外移入案16859，在解隔離2天後確診，Ct值12病毒量超高引起外界關注，精神科名醫沈政男認為，這一案在隔離期間染疫，其實應該列為本土感染，更指出在境外移入案例越來越多之下，將成為國內疫情的下一個決戰點。

案16859是從柬埔寨返台的30多歲本國女子，11月26日入境，12月11日檢疫期滿返家自主管理，13日採檢、14日確診，Ct值12病毒量高，也因為此案旅館14日實施擴大匡列採檢，昨天(15日)再揪出一例境外移入案16870本國男子，12月5日從美國返台，與案16859住防疫旅館隔壁間，Ct值31，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16870發病時間比案16859早，將進行基因定序比對確認是否為交互傳染，不排除將案16859改列本土。

對於檢疫旅館傳出隔離期間感染，沈政男昨(15日)在臉書表示，說是不排除其實就是了，所以才會18天後ct值12，「此例，其實應該列為本土感染」。

沈政男解釋，因為境外移入案例越來越多，導致隔離期間會發生染疫的情況，早在幾個月前就說過，境外移入會是下一個決戰點。

沈政男表示，Delta本來就很容易在檢疫旅館例傳出感染，新加坡與越南的Delta疫情就是從檢疫旅館開始的，更可怕的是新變異株Omicron的傳染力是Delta的兩到三倍。而這個倍數是傳染力R0值與突破性感染的綜合效果所得出。

至於該怎麼預防Omicron突破邊境進入社區？沈政男表示，今天美國團隊刊出了現有疫苗對Omicron的保護力研究，結論是疫苗如果沒有第三劑，對Omicron可能無效，「不是說美國人認為沒問題的豬肉，就可以吃？那美國人的防疫，為什麼不學？」