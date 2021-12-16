南韓知名女團「少女時代」成軍14年，曾推出多首經典好歌紅遍全球，如今雖成員各奔東西只剩孝淵、太妍、潤娥、Sunny和俞利5人，但秀英、Tiffany及徐玄仍會在紀念日時相聚，展現好交情。而近日少女時代的官方粉絲團突然曬出5名成員的一系列概念照，讓粉絲們又驚又喜。

少女時代官方粉絲專頁和官方推特帳號，突然在南韓時間今（16）日凌晨0點整，公開少女時代子團「Girls' Generation-Oh!G」5名成員的一系列概念照，替SM娛樂接下來即將推出大型企劃「SMTOWN 2022 : SMCU EXPRESS」做準備。

而在公開的照片中，除了Sunny在其中大秀性感長腿外，太妍、潤娥及孝淵穿上性感的黑色蕾絲BRATOP與馬甲上衣秀出凹凸有致的火辣好身材，俞利則是一身超低胸黑色洋裝，搭配誇張的碎鑽頭飾，隱約露出火辣深溝，讓粉絲們看了臉紅心跳，紛紛留言「好期待」、「少女時代實在太美了」、「你們依然還是我心中女神」、「真希望能看到8人合體」吸引網友熱議。

另一方面，近期將事業重心轉往戲劇圈發展的潤娥，近日也登上了時尚雜誌《allure Korea》的封面，並在個人IG上率先釋出側拍照。只見她穿著一件黑色的蛋糕裙洋裝，坐在地上以手撐著下巴看向鏡頭，而洋裝平口低胸的性感設計，使她一彎腰火辣深溝立即乍現，再度令粉絲們暴動，吸引超過90萬人按讚。