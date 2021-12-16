為取締泰山及林口兩地區夜間改裝排氣管車輛擾鄰情形，林口警分局14日夜間聯合環保局執行改裝噪音車輛擴大稽查勤務，針對噪音車輛易行經之路段設立稽查點，強勢取締，透過現場噪音檢測，依照噪音管制法規定，經測量後超過管制標準，依法開罰，可處新臺幣1800元以上至3600元以下罰鍰，並通知限期改善，本次聯合稽查共計攔查汽（機）車178輛，經環保局當場認定改管的車輛計汽車1件、機車20件，均依法開罰，並要求限期改善。

林口警分局14日夜間聯合環保局執行改裝噪音車輛擴大稽查勤務，針對噪音車輛易行經之路段設立稽查點，強勢取締。(林口分局提供)

林口警分局呼籲用路人，應確遵相關法令規範，警方將持續聯合環保稽查，分析評估相關路段，縝密規劃具體取締計畫，以不定時、不定點方式加強取締改管車輛、超速、危險駕駛等重大違規行為，透過強力執法還給民眾對寧靜的夜晚，也提醒民眾若遇到音量擾人的車輛，可以照相或錄影方式，針對車牌、路段及致噪音情形，至環保署「噪音車檢舉網站」(https://noisecar.epa.gov.tw/)，點選「我要報案」，上傳相關資料供環保局審核，共同維護深夜安寧與確保所有用路人的安全。

林口警分局長陳忠龍表示，改管車輛產生的噪音，在夜間呼嘯而過，特別擾人清夢，造成民眾夢魘，因此聯合環保稽查強力執法，打擊並壓抑噪音車輛囂張氣焰，希望民眾切勿擅自變更車輛引擎、底盤、機電系統、排氣管等設備，以免影響車體結構或發出巨大噪音，危害自身行車安全，也影響其他用路人，林口警秉持堅定的執法決心，將持續強力取締，捍衛民眾的權益，營造民眾更安寧的生活環境。