四大公投案將於本周六投票，為避免2018年九合一選舉綁10項公投，導致邊投票邊開票亂象，行政院長蘇貞昌今在行政院會要求中選會戒慎恐懼，不容紛亂再發生，務必改善上次公投疏失，一雪前恥，呼籲民眾踴躍參與投票。

中選會指出，此次公投投票權人總計1982萬5468人，總計設置1萬7479個投票所，投票權人將可領取4張公投票，投票進行程序採投票權人領公投票、圈票、投票方式辦理，開票進行程序則參照選舉票開票程序，採逐張檢票、唱票、記票、整票計票方式辦理。

蘇貞昌在行政院會指出，為避免2018年亂象重演，行政院全力支持選務所需資源，包括增加選務人力及投開票所，其中增設250個投開票所，同時每個投開票所設置6個圈票屏障，並增加優先投票措施，希望縮短民眾投票等待時間。

另外，為避免上次邊開票邊投票情況，投票當天下午4點時間一到，選務人遠將手持標語在隊伍末端進行管制，蘇貞昌請中選會督導各縣市選務工作務必保持公平公開原則。

公投日當天雖然仍可宣傳，但對於在投開所30公尺外製造噪音干擾投票者，蘇貞昌要求選監人員應依法處理。蘇貞昌強調，民主得來不易，現在是人民直接決定國家政策的時刻，對國家未來發展及國際經貿談判非常重要，務必踴躍出來投票，落實民主。