艾薇19日迎接24歲生日。（喜鵲娛樂提供）

艾薇19日迎接24歲生日。（喜鵲娛樂提供）

艾薇19日迎接24歲生日。（喜鵲娛樂提供）

艾薇近日加盟《全明星運動會》第三季，雖個子嬌小，但台下呆萌個性與台上投入衝刺的反差讓大家暱稱她是節目裡的「小火球」。第二集節目中游泳項目測試，大家紛紛關心艾薇是否踩得到泳池地板，只見她在社群寫下：「有沒有發現，水池沒滿，感謝裁判為了我的生命著想，水只放了130公分。」完全是節目裡的開心果。

昨15日節目錄影，艾薇的歌迷們提前幫本周19日迎接24歲生日的艾薇慶生，主動應援提供所有選手及工作人員們的幸福下午茶，內容包括客製翻糖全明星餅乾、水果、署茗職茶，其中翻糖餅乾上更印有紅藍兩隊及選手們的背號，可愛又用心，讓艾薇直呼感動又感謝。

錄影現場，隊員串通節目組以約談艾薇為藉口支開她，單純的艾薇不覺有異，整個人顯得十分緊張，不忍見艾薇緊繃太久的隊員們馬上驚喜現身並合唱艾薇的歌曲〈失重前幸福〉為她慶生，發現是驚喜的她：「超挫的，真的以為我剛剛哪裡表現不好要回家好好檢討了。」對於即將到來24歲生日，她表示：「十分感謝我的薇糖們一路的陪伴，第一首單曲破千萬就是他們給我最棒的禮物，真的很感動！」並許下生日願望「希望大家身體健康平安，不要受傷，順利完賽」。