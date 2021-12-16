網紅閃亮亮擁有甜美臉蛋與纖細性感身材，因不時在老家幫忙生意，因此被封為「紅豆餅女神」，但爆紅卻是因為她與YouTuber「硬漢兄弟」成員黃包包交往，但如今已分手多時，不過最近有網友發現，閃亮亮仍常跟黃包包一起拍片，其中不乏一些大尺度性感照，因此懷疑他們根本沒分手，對此，閃亮亮也大方吐實。

閃亮亮與黃包包因拍攝影片相識相戀，她也因為這段感情知名度爆增，而交往期間爆出不雅片風波，外界一片騷動之下，小倆口卻靠著堅定的愛情挺過困境，好感情感動不少人，只是在2020年兩人結束了為期1年多的情侶關係，退回朋友身分，但彼此還是很長在社群上互動，看上去感情仍舊很緊密。

但近來有網友發現，他們不僅互動頻頻，甚至還會一起拍片，閃亮亮的性感業配照，也出自黃包包之手，因此在Dcard發文，懷疑兩人是否真的分手，對此，閃亮亮在IG限時動態po文，明確表示跟黃包包真的已分手且沒復合，會一起拍攝，是因為如今公司的8名同事都住在同一個地方，而公司旗下還沒有很多網紅，業配就由經紀人接下交給他們，「我們住的那棟就有很多拍攝的場景，甚至還有花錢自己弄攝影棚」，而黃包包就是公司兩名攝影師中的其中之一，拍攝時也都還有很多同事在現場。

閃亮亮更強調，如今自己還是單身，目前的生活就是工作以及跟親友互動，外傳她跟瘋男、九妹的緋聞，她則是予以否認，說現在真的沒有曖昧甚至交往對象，黃包包也截圖Dcard文章回應，當時分手是他親自幫閃亮亮搬家、送她離開，他確實還有在幫閃亮亮拍照，不過是真的分手了，也表示拍片時現場相關人員很多，「需要燈光師、導演、甚至到客戶」。