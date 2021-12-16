電腦螢幕上怎麼會冒出一顆牙？日前一名網友表示，他的朋友使用修圖軟體幫牙齒去背時，豈料其中一顆牙齒的圖案卻無法刪除，關掉檔案也沒用，一直顯示於螢幕上，讓他看了非常傻眼，之後po文求助，由於畫面非常獵奇，逗得眾人哈哈大笑。

一名網友在《Dcard》附圖發文表示，日前她的朋友使用Photoshop軟體幫牙齒「去背」，豈料不知什麼原因，頁面上的空白處竟出現一顆牙齒，起初還以為是當機，想說關到軟體就能解決，沒想到牙齒竟刪也刪不掉，就算在桌面上直接框選也沒用。

網友去背到一半，發現旁邊空白頁面上，竟冒出另一顆牙齒，而且無法框選。（圖翻攝自/Dcard）

牙齒在螢幕上彷彿獨立個體，就算原po朋友嘗試開啟其他軟體，牙齒依舊不會消失，好像黏在螢幕上一樣，讓眾人都無計可施，因此發文求助，「請問該如何把它弄掉，我朋友不想跟牙齒相處一輩子」，原PO也打趣地說，自己看到時也是笑到不行。

就算開啟其它程式也沒用，牙齒彷彿黏在螢幕上。(圖翻攝自/Dcard)

不少網友笑著表示「我以為是最新型的牙齒解鎖功能」、「妳確定他不是拿一顆真的牙齒貼在螢幕上嗎？」、「笑死，會不會到明天直接變成一整排牙齒」、「要掛號帶去看牙醫」、「我還以為是什麼新型電腦病毒」，也有人建議重新開機，原PO最後補充，「後來莫名其妙消失了！有夠可惜」。