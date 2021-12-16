第28屆原棒協關懷盃16日在花蓮熱鬧開打，花蓮三民國中在預賽首戰以13比3在4局「扣倒」台東桃源國中，總教練「班長」張志強表示，受到疫情影響，暑假球隊無法訓練，目前球隊仍在「打底」階段，利用比賽增加選手經驗，目標會擺在巨人盃。

三民首局就一口氣打了18個人次、攻下13分，提前鎖定勝果，目前國二的先發投手許子彥相隔1年多再度站上投手丘，先發2局僅被敲3安，投出2次三振、失1分，接替的何樺2局投球中雖遇到較多亂流，但也僅失掉2分。

張志強表示，許子彥、何樺由於在國小時投球量較大，升上國中時為了保護他們的手臂，「關機」1年多，直到這次關懷盃才又站上投手丘，「原則上他們都沒有太大問題，只是比賽感覺還要再調整一下，之後也會再觀察他們的狀況，逐漸增加投球數及解禁一些球種。」

今年受到疫情影響，導致球隊暑假期間無法訓練，也影響到球隊備戰時程，因此這次的關懷盃是以增加球員經驗為主，「現在還在打底，不會急著他們要調整比賽狀況，訓練量、體能、用球數，都還在控制過程當中，上學期是增加經驗，不會是成績導向。」

張志強表示，在疫情影響了近2個月的時間，球員體能還未到最佳，若是在這時就將勝負擺在前頭，容易造成球員受傷，「一月的比賽才會比較拚輸贏，硬式聯賽、選拔賽、巨人盃等。」

相隔1年重回投手丘，許子彥給自己打了80分的成績，他表示，今天還是有些不理想的地方，「壘上有人時太急，但幾乎都有搶到第1顆好球是表現好的地方。」之前受到保護不能投球時，他改當三壘手，「現在比起投球對打擊比較有信心。」今天他除了投球有好表現外，打擊也有發揮，3打數2支二壘安打，貢獻4打點。