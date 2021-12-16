目前已經被產業界廣泛運用的3D逆向掃描技術，為了達到更大的使用便利性，機型大小逐步朝向小型化發展，這次2021台灣3D列印展，就出現僅有手掌大小的3D逆向掃描機SIMSCAN，由實威國際（8416）總代理的SCANTECH所最新推出的SIMSCAN，大小只有20cm x 80cm x 44cm，重量僅570g，是市面上獨有手掌大小的工業級3D逆向掃描器。

SIMSCAN擁有22束藍色交叉鐳射光線，2020000次測量/秒，410 mm × 400 mm掃描面積，並具備精細掃描和深孔掃描模式，不會錯過任何複雜表面，或是不可碰觸到的內部結構，0.020 mm精度讓細節無所遁形，讓3D逆向掃描擁有無比順暢高效的體驗。此外，實威國際也獨家展出全球知名3D列印大廠MARKFORGED，X系列最高階機型X7，以及新增的列印材料，涵蓋了半導體實用的ESD抗靜電印材以及航太阻燃碳纖Onxy FR等最新研發列印材料。與自動化智慧產線的協力助手Universal Robots協作機器人，都會在這次的展覽中展出。

智慧製造的躍進，除了硬體的創新，在軟體的進化上也是不可或缺的主力。因此實威國際也將在展會上，展示SOLIDWORKS 2022最新版本的增強功能，以及SOLIDWORKS Simulation驗證分析軟體與SOLIDWORKS Plastics塑膠射出成型分析的應用，連結雲端3DEXPERIENCEWorks平台，可將所有軟體整合至雲端平台最佳化管理，加速團隊整體研發創新。