T1聯盟元年球季開戰，台南終於要正式迎接職籃的到來，身為台南史上首支職籃球隊，台南台鋼獵鷹即將在本週末展開主場首週賽事，主場開箱首週就推出電音主題「Gang大事」PUMA 鷹援日，營造出接地氣的熱鬧氣氛，週六主場開幕戰對上桃園雲豹，聯盟最資深老將蔡耀勛領軍要為台南台鋼獵鷹拼首勝，桃園雲豹的帥哥混血亞洲外援狄安森也可望披掛上陣，周日主場再戰台啤英熊，陣中第2位洋將喬登也將即刻救援，他上季曾在PLG桃園領航猿上演單場34分飆分秀，他的加入肯定將讓台鋼獵鷹戰力倍增。

蔡耀勛曾以「柳昇耀」之名縱橫SBL，2017年光榮退役，轉任教練，現為后綜高中教練，雖已退休4年，但蔡耀勛身手依舊了得，台鋼獵鷹力邀他重出江湖。38歲蔡耀勛成為本季聯盟最年長球員，但他的表現不打折扣，上周例行賽首秀，單場飆進3記3分球，拿下全隊第3高13分，還拿下隊史首記進球。面對主場開幕戰，蔡耀勛又將扮演領軍要角，為臺南留住勝利。

台鋼獵鷹有老大哥蔡耀勛坐鎮，桃園雲豹也有30歲鄭瑋助拳，雖然仍值當打之年，但鄭瑋卻已是桃園雲豹最資深的本土球員，也是球隊倚重的領袖球星，上週末2戰平均奪全隊本土最高15.5分，轉戰T1後打出一哥霸氣。

台啤英熊周伯勳和台鋼獵鷹龍弘元都是在油漆區混飯吃的高手，兩人在禁區交手早已在SBL上演無數次，即使轉換到T1戰場，兩人還是擺脫不了對決宿命，只是周伯勳身邊還是熟悉的台啤老戰友，但龍弘元已經轉戰台南新軍，和一群新隊友們並肩作戰。

有趣的是，周伯勳和龍弘元同是在2012年加入SBL，且都分別效力過台啤和台銀，兩人卻僅在第12季SBL短暫在台啤當過1年隊友，其餘時間都是死對頭。

論體能條件，周伯勳明顯優於龍弘元，197公分的身高搭配打死不退的拼勁，周伯勳不只抓籃板功力一流，進攻端也逐漸嶄露頭角，上週對桃園雲豹就攻得18分、5籃板；龍弘元雖然身高矮了4公分，但靠著厚實的體型與靈活的禁區腳步，打出技術流的球風，本週六兩人的交手攻守兩端都有看頭。