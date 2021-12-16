陳美鳳出道超過40年，65歲的她不僅保養得宜，身材也維持火辣身材，完全不輸給年輕少女，因此有「台灣最美歐巴桑」的稱號，近來她拍戲時身穿一件銀灰色羽絨外套，被眼尖網友點出實際價格，立刻嚇壞一票人直呼難以置信。

陳美鳳在臉書分享等戲時的側拍照，只見她穿著銀灰色長版羽絨外套，似乎因為太冷凍到臉上毫無表情，不過還好外衣相當保暖，不過有眼尖網友指出這件長版羽絨外套是知名國際大牌，而且要價不菲，更點出藍心湄曾介紹同款黑色羽絨外套，價格是一台85吋8K電視，推算約莫落在80到85萬之間，讓所有人相當傻眼直呼：「好可怕的數字，嚇到我從椅子摔下來」。

網友指出陳美鳳身穿的銀灰色長版羽絨外套，要價約莫80萬。（圖／陳美鳳 MeiFen 臉書）

陳美鳳也與網友分享當日拍戲花絮，她表示頂著寒風一早6點半出門，出外景因為地上太油，大家還特別叮嚀穿高跟鞋的她要小心，沒想到同劇演員跑太快摔個四腳朝天，好在他平時有運動習慣加上有護腰，才沒有什麼大礙，但也不忘強調：「拍戲就是要小心再小心」。

陳美鳳日前在臉書分享泡湯照，只見她背對鏡頭秀出光滑裸背和香肩，放眼望出去還能看到窗外景色，享受難能可貴的愜意時光，還不忘與粉絲互動：「泡湯囉！你們都去哪裡泡？」此外，更分享房間景觀，愛馬仕包也因此曝光，由於此包款要價起碼40萬起跳，意外成為討論亮點。