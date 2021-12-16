「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母

中方003型新航母明年可望搶在美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）級超航母之前下水，而北京會挑這時機，是為了削弱華府的地緣政治影響力，顯示自家航母能匹敵美國航母。

然而，據《富比士》（Forbes）雜誌網15日報導，003型航母下水，還傳遞出另一個微妙的訊息，那就是中國的相關行業開張了。艦載機技術是個市場，而中方已涉足其中，目前的市場龍頭美國動作太遲緩，以致難以成功競爭。

分析指出，美國海軍錯在沒有積極向盟友行銷艦載機技術，並讓更多盟國和夥伴分享「電磁彈射系統（EMALS）」等相關科學。而要改正這點，美國勢必要改變與盟友和夥伴分享技術的方式。

相對的，中方將會，或可能已在向巴基斯坦，或如土耳其、印尼、巴西等國宣傳和行銷航母相關技術。儘管中方的技術可能還無法和美國相提並論，但隨著北京取得更大的市占率，並不斷投資關鍵技術供應商，顯然有辦法達標。

隨著中方一艘艘航母下水，進而服役，亞洲那些小型航母顯然不夠看。不過，分析認為，對美國來說，印太炙手可熱的航母市場正是良機。印太區對能搭載現代艦載機的航母需求與日俱增，而美國要有計畫，來牢牢把握已形成的動能，加強和盟友和夥伴合作，進行分散式威懾，至於技術分享應該是極有必要的。

日本有兩艘出雲級母艦，經過升級後，已能搭載F-35B。而南韓走走停停的CVX級航母計畫一旦敲定，也可望能迅速打造。此外，新加坡和澳洲都在考慮發展小航母，未來也將蓄勢升級艦載機。隨著F-35進入印太，相當多小型航母也都展現了相當的潛力。