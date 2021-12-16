網紅何語萱（菈菈）因過去有5年軍人經驗，加上甜美臉蛋和E級呼之欲出身材，被粉絲封為最美女士官，近日她受邀拍攝JKF雜誌12月號美照，可見她穿著銀色小禮服爆乳秀出肉感美腿，而常在網上分享粉絲福利的她，也另外曬出一張穿著小可愛的自拍照，但中間挖空讓東西半球透氣，引來網友大讚辣翻。

被封為最美士官長、軍中之花的何語萱先前曾在軍營工作，開過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，也在彈藥庫和伙食房幫忙過，後來她退役改當模特兒，167公分身高加上34E、24、36曼妙三圍，及甜美臉蛋與親民個性，替她在網上吸引不少粉絲，IG目前有31萬人追蹤。

據知，何語萱19歲時決定從軍，擔任的職位是下士食勤士，近年轉為JKF女郎的一員，近日更受邀拍攝年底封面。據《ETtoday星光雲》報導，何語萱透露過去在軍營時為責任制，偶爾連休假都要會去上班處理突發狀況，而她雖然已經擁有讓不少女性稱羨的身材，卻坦言跟別人站在一起時常因為骨架大顯得沒自信，後來才在健身過程中學會接納自己。

近日聖誕節將至，何語萱分享換上兔女郎裝到街上活動的美照，開心寫下：「喜歡你們，希望可以一直一起工作」，先前她也分享自己頂著一頭俏麗短髮，穿著中空白色小可愛的美照，而對於即將到來的聖誕節和跨年，何語萱透露目前沒男友，也沒有任何邀約，她的妹妹則跳出吐槽，稱何語萱很懶，希望姊姊未來的男友要會做家事、懂3C，希望合格男士儘快上門。