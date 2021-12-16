前總統馬英九今天出席「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，被問到國民黨內部評估公投情況是三好一壞，重啟核四仍然是不同意大於同意，馬說，「還可以努力」，今天記者會就是希望大家知道，重啟核四公投不是為了一黨利益，而是為了全國利益，目前全世界都在拚核能，若台灣不做，就會被世界淘汰。

前總統馬英九上午出席「核四商轉，給台灣一個機會」記者會。（趙婉淳攝）

馬英九上午和前國民黨主席吳敦義、前行政院長張善政、毛治國、劉兆玄等人一同舉行記者會，宣示支持重啟核四，馬致詞一開頭就說，無法到場的前行政院長江宜樺，託他說明「會支持我們的決定」，隨後表示，2014年4月28日他跟江宜樺共同決定封存核四電廠，今天宣示支持重啟核四，當年封存是因時機不宜、各方意見不一，現在重啟則是因為缺電嚴重與時機到了。

馬英九說，啟封核四是為了避免缺電、減少電價上漲、減少空汙、維護國家安全，如今「以核減碳」才是世界潮流，蔡政府上任以來接連三次大停電，靠新北核二廠、屏東核三廠及時救援，4天前雙北大停電，影響30萬人，「包括我家在內」，證明缺電嚴重。

馬英九提醒，台灣再不跟上世界腳步，就會遭遇國際社會的譴責，而且出口貨物可能被徵收高昂的碳稅，恐遭被邊緣化，重啟核四、以核減碳行動不容拖延，「這不是哪個黨、派的利益，而是為了中華民國的利益，因為世界不會等待我們」。

媒體詢問，黨主席朱立倫昨下動員令，號召全國民代今天下午5點齊站路口催票，同時也發函給各地黨部，針對公職人員參與公投宣講情形，列為未來提名參考依據，馬英九對此表示「尊重」。至於國民黨評估投票率若偏低恐功敗垂成，馬說，他倒沒這麼悲觀，投票率應會很高。

談到新北市長侯友宜對於核四態度跟黨中央不同調，是否成為影響公投結果的絆腳石，馬英九直言「不會」，他會請朱立倫去了解一下。至於國民黨立委賴士葆批評侯友宜對公投的表態，等同姑息民進黨違法亂紀，馬則說，大家對這問題或許有不同看法。