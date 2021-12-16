新冠肺炎疫情紛擾，不少人的身心狀態受衝擊，也影響到職場工作表現。諮商心理師提醒，疫情期間的「不確定性」帶來焦慮，職場上如果發現員工出現反常行為，例如不斷抱怨、和人發生爭執、逃避工作等，絕對不要指責「抗壓性不足」，而是和員工一起正視焦慮，找出健康釋放壓力的方式。

國民健康署今（16日）舉辦「110年全國績優健康職場與優良推動人員」表揚大會，今年主軸為「後疫情創造職場新生活」，彰顯職場在面對疫情衝擊時，透過勞工與雇主上下一心推動職場健康促進工作，進而營造出快樂的職場與健康的勞動力。今年共有73家企業參選，評選出30家績優健康職場、3位優良推動人員獲獎，以及6家健康職場入選獎。

衛福部主祕張雍敏表示，員工是企業最重要的資產，員工要健康，企業才有競爭力；國健署民國96年起在全台設置3個健康職場中心，提供諮詢和輔導服務，截至去年（2020）底共有2萬4000多個職場通過健康職場認證。

諮商心理師林萃芬受邀分享「後疫情職場健康心對策」，她指出，疫情之下大家都共同經歷「不確定性」，當面臨不可控的狀況，就會產生憂鬱、焦慮，甚至有創傷後壓力症候群（PTSD）；而失眠是臨床上最常見的症狀，只要開始睡不好，就需要留意。

林萃芬也提醒，企業除了要重視健康促進，也要提升辨識身心警訊的能力。但台灣的環境對於身心失常的辨識能力太低，如果發現員工變得不對勁，例如不斷抱怨、與人發生爭執、挑剔、專注力下降、逃避工作、工作表現異常等，都可能是心理健康的警訊。

有些職場管理者常以「抗壓性不足」來指責員工，林萃芳強調，這是需要改正的觀念；如果一個人覺察到自己有壓力，不能去否定他是抗壓力不足，更不能認為是能力不足、扛不住，因為壓力不需要「對抗」，而是需要「釋放」。她也呼籲職場管理者協助員工找到健康的舒壓方式，避免壓力過度積累之下，恐造成對自己或他人的危害。