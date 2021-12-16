英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周四宣布將投資逾70億美元在馬來西亞建造一座新的晶片封測廠，在全球半導體陷入短缺之際，英特爾將擴大在當地的生產。

基辛格表示，這座在馬來西亞新建的先進封測廠預計將於2024年開始投產。

馬來西亞政府表示，這項高達300億馬幣（約71億美元）的投資案，預計將為馬來西亞創造4000多個在英特爾任職的工作，以及5000多個營造方面的工作。

馬來西亞國貿和工業部長Mohamed Azmin Ali在聲明中表示，晶片短缺使全球需求前景相當樂觀，以及考量全球從這場大流行病復甦所帶來的潛在挑戰，這項投資承諾確實恰逢其時。

占全球逾200億美元貿易額超過十分之一的馬來西亞晶片組裝業此前曾警告，晶片荒恐將持續至少兩年。

英特爾執行長基辛格則預期晶片短缺可能持續到2023年，他表示：「今年整體半導體產業的成長將超越過去20到30年的增長，但缺口仍然很大，我預期半導體緊缺的情況將持續到2023年」。

他並表示英特爾希望在明年初宣布在美國和歐洲的下一個投資地點。