30歲日本女星前田敦子是AKB48昔日王牌成員，擁有超高人氣，2018年她和大5歲男星勝地涼結婚並育有1子，今年4月卻宣布離婚，主因疑似男方家暴，恢復單身後，她一度和Lady GaGa的御用設計師森川正規傳出新戀情卻不了了之，如今將重心放在事業上，為兒子努力賺錢，甚至不惜拋下偶像身分全裸拍戲。

有業內人士爆料，前田敦子今年初離開事務所後，自願將廣告酬勞減半，立刻成為所有廣告商眼中的寵兒，不僅如此，先前前田敦子被名導問是否願意拍全裸戲，她也笑著回答：「也不是不可以」，親和開放的態度和過去形象相去甚遠，給合作對象的好感度也急遽上升。

前田敦子過去以難搞出名，離婚後個性卻變得圓滑，不但為了兒子自砍價格，性格也變得圓滑不少，對待幕後工作人員都彬彬有禮，日前她還被拍到在開工當天笑得十分開心，還不時向工作人員點頭打招呼，感覺變得更開朗，歷經低潮後整個人都煥然一新。

事實上，前田敦子2018年7月宣布閃嫁僅交往4個月的勝地涼，卻在生下兒子沒多久就婚變頻傳，還爆出婚變主因是勝地涼佔有慾極強，導致兩人婚後爭吵不斷，前田敦子也因此長期受到丈夫家暴，2019年前田敦子就曾被拍到坐輪椅外出，當時她稱是做家事意外受傷，但其實主因是遭家暴，十分駭人。