國台辦提「民主十問」 行政院：干涉公投的認知作戰

大陸國台辦發言人馬曉光昨日批評「民進黨政府操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主」，並拋出10個問題反問「這算什麼民主」。對此，行政院發言人羅秉成今反擊表示，中共對台灣民主各種威脅一直存在，自己不民主，反問台灣民主不進步，中共應該是要自己問自己。羅秉成強調，公投是在進行台灣自己的事務，大陸不要干涉介入，更不要搞認知作戰。

針對民進黨政府應邀並派官員出席民主峰會，馬曉光昨拋出一連串的問題反問民進黨當局：他們出於一黨之私，在台灣打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？

對此，羅秉成今於行政院會後記者會回應，大陸對台灣軍事威脅不斷，不僅實體威脅外，還進行網路攻擊或認知作戰，無時無刻都在進行中，嘴巴說公投是台灣的公共政策事務，但國台辦所謂民主十問，目的昭然若揭，還是想要干預公投民主進程。

羅秉成說，國人同胞面對境外敵對勢力進行的認知攻擊，尤其是散布假訊息一定要提高警覺，因為不只透過大外宣，還藉由小粉紅、內容農場、在地協力者等模式進行，民眾一定要認知到大陸台灣民主各種威脅的存在。

羅秉成強調，中共自己不民主，反問台灣民不民主，中共應該要問自己；台灣是主權獨立國家，在進行自己的公投事務，請中共不要干涉介入，更不要搞認知作戰。