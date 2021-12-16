公投倒數48小時，重返國民黨的立委傅崐萁臉書發文，痛批民進黨以所有國家資源，打一場原本逆風而襲並不樂觀的公投戰，更直接點名2024熱門人選桃園市長鄭文燦，也不敢挺身反對三接對抗黨中央，傅怒斥民進黨將「地毯式的組織戰割喉戰，發揮到極致」！

國民黨內人士指出，目前公投各項民調雖然是「同意大於不同意」，但也存在投票意願不高，影響過關與否隱憂。傅崐萁與已告假的花蓮縣長徐榛蔚夫妻檔，昨連袂掃遍全縣，呼籲鄉親一定要出來投票，行使公民責任。

傅崐萁稍早也在臉書發文，痛斥民進黨以所有國家資源，加上全黨強勢軍令與提名紅利，打一場原本逆風而襲並不樂觀的公投戰！他說，全黨不但以總統大選規格，且以生死存亡關頭的態度，地毯式的組織戰割喉戰發揮到極致！完全沒有法紀與人性的約束，只有輸贏存亡的拚戰！

傅崐萁還指，2024民進黨最熱門的鄭文燦，也不會因為身為桃園市長，而挺身反對三接對抗黨中央，反而更堅定支持「四項都反對」，團結一心 強力對外！

傅崐萁點名內容，對照國民黨內新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙在公投議題跟黨中央不同調，讓人引發許多想像空間。

因黨內對公投立場不同調，國民黨主席朱立倫下達動員令，號召各地民代明下午5點齊站路口催票，黨中央同時發函給各地黨部等單位，針對各級公職人員參與1218公投活動情形與動員績效，列為「未來提名參考依據」，引發劍指發千字文對公投表態的新北市長侯友宜的疑慮。

國民黨祕書長黃健庭說，主要是希望議員以下的基層公職人員能在選戰最後關頭，努力出來催票，力拚四項公投過關。