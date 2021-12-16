【全程影音】防公投結果不認帳！ 國民黨團提修法：破網此時不補更待何時？

行政部門動員宣傳「四個不同意」，行政院甚至在公投意見書載明，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。對此，國民黨立法院黨團今痛批這是「博歹筊」，決定提案修改《公投法》，除行政機關不得宣傳正反意見外，公投通過後廢止範圍擴大至行政命令、行政處分、自治條例，避免政府繼續鑽法律灰色地帶。

1218四大公投本周六即將登場，行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力，形同為可能的反萊豬公投結果預設迴旋空間。

對此，國民黨立院黨團總召費鴻泰今表示，近期以來，民進黨陸續出現惡意曲解《公投法》規定的狀況，包括不該宣傳的人跑去宣傳、讓行政院長也能搭著總統專機出席民進黨舉辦的反公投宣講；又或是透過公報，聲稱即便公投過關，已經通過的行政命令也不能被修改，「不只是國庫小偷，更是公投流氓！」

費鴻泰表示，面對蔡政府強硬曲解《公投法》，國民黨團將針對《公投法》提出修法草案，第一就是公投提案若非由政府所提案，行政院「不得為正方或反方宣傳」，只能在公投意見書寫明行政機關的立場，其它宣傳的事不能做也不需要去做。

第二是針對現行《公投法》第三十條，費鴻泰說，這是將公投通過後的廢止範圍，從法律擴大至行政命令、行政處分、自治條例，直接寫死，這是面對公投流氓不得已的修法。

費鴻泰表示，第三項修法重點是政府機關或公務員，不得為公投宣傳，若有違反規定，應視情節輕重依照《公務員服務法》做出懲戒。

費鴻泰直言，一般修法實在不該寫得這麼細，但眼見蔡政府刻意鑽漏洞，惡意曲解《公投法》，只好提出修法來遏制公投流氓。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍則表示，現在整個執政黨由蔡英文總統一聲令下，行政院長蘇貞昌出面喊打，中選會跟著圍事，對公投宣傳任意曲解法令，完全違背《公務人員行政中立法》，視法律為無物，甚至還在公投意見書載明公投無論是否過關，都不會影響開放萊豬的行政命令，讓人難以想像怎會做出如此不要臉的事。

陳玉珍說，公投是讓人民展現意志，通過之後，就應該依照公投結果進行，眼見政府在還沒公投前就揚言耍賴「博歹筊」，黨團必須提出修法，也呼籲全國民眾一定要踴躍投出同意票。