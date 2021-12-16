高市議會第3屆第6次定期大會今（16）日閉幕，但明年總預算案受到城中城案「卡關」近1個月，導致審議進度落後。議長曾麗燕表示，將擇日召開臨時會，盡快審完明年度預算，而依照地制法規定，高市府仍可依上半年度模式使用，不影響經常性預算。

高市議會此次大會從9月28日開議至今（16）日閉幕，會期共80天。高市府明年總預算等議案原本11月4日付委，但國民黨團不滿市府在城中城大火案的處置作為，經表決通過退回總預算案，並要求市府提出精進報告後再付委，直到11月29日總預算等議案才順利交付委員會審查，但也嚴重影響審議進度。

議長曾麗燕表示，為期80天議程裡，全體議員透過部門質詢以及總質詢，充分展現監督市政的用心，目前已審議通過改善工安相關經費1億2004萬元，完成《高市公寓大廈輔導管理自治條例》三讀法定程序，請市府召開公聽會後，善用經費與依法輔導改善全市有工安缺失的公寓大樓，避免城中城火災再度發生。

針對市民關心的明年度預算尚未完成審議，曾麗燕指出，但依地制法規定，市府得依上個年度執行模式使用，並不影響經常性預算使用，議會也將擇日召開臨時會，盡速完成明年度預算法定程序，希望市府團隊做好準備，配合本會審議所有議案。