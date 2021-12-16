審理過馬扁2位前總統刑事案件的退休台灣高等法院法官曾德水，前年任職時因考績遭司法院從良好變為「未達良好」，對司法院提起行政訴訟，2019年遭台北高等行政法院以司法院非處分機關駁回，他不服提上訴，最高行政法院認為司法院是處分機關，發回更審。

司法官訓練所15期的曾德水曾是高院最資深的法官，他同期同學都已任三審法官或院長職務，但他行事風格太多爭議，除遭監察院彈劾外，還曾因勸誘被告撤回上訴被職務法庭記申誡，更被扁的律師聲請迴避審理。他還曾承辦殺人分屍案，親自到現場勘察。

曾德水因審理時問槍砲、妨害國幣案的被告，「要不要打下去，最少3年700萬」、「上訴有沒有效，你要回去想」等語，高院兩度考績打「良好」，但司法院最後改成「未達良好」，他不服提行政訴訟，但以司法院非當事人不適格駁回。

上訴後，最高行政法院認為，高院對曾德水作成職務評定結果為「良好」之職務評定，但經評議會實質審查後，決議改列為「未達良好」通過，並經司法院院長核定，司法院是處分機關，原判決未經實體審認，無從自為判決，廢棄發回北高行更審。