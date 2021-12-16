韓國男星吳正世先前因為演出《雖然是精神病但沒關係》，演技獲得肯定，更與金秀賢結為好友，而他最近從綠葉躍身為男一，演出翻拍英國BBC情境喜劇《我的魯蛇舅舅Uncle》，日前金秀賢專訪時告白吳正世：「是愛，是正義，是真理！吳正世加油！」全智賢也曾表示吳正世長得就很好笑，讓她不停笑場，吳正世這幾年不斷和大咖演員合作，越老越吃香。

由憑藉《為純情著迷》、《Big Man》、《拜託小姐》展現細膩導演能力的池英洙導演率領著劇組演員，吳正世、田慧振、李京勳、李尚禹、李詩媛近期一起參加了《我的魯蛇舅舅Uncle》發布會，吳正世表示：「《我的魯蛇舅舅Uncle》是一部愉快、有趣、溫暖的電視劇，我覺得我和俊赫有很多相似處，他是一個非常不懂事的人，但內心卻又非常溫暖，希望能嘗試不同角色，所以決定出演。」

其他同劇演員田慧振、李尚禹、李詩媛也都是因為相信吳正世而決定出演。尤其李詩媛戲裡戲外都是吳正世的粉絲，這次美夢成真可以和吳正世演對手戲，在劇中李詩媛飾演的宋禾音從物質和精神上給予王俊赫幫助，並使他東山再起，兩人之間愛的羅 曼史，讓觀眾更加期待。

《我的魯蛇舅舅Uncle》講述王俊赫（吳正世 飾）過去是在選秀節目中得到第一名的知名音樂人J.King，因爲家人和朋友的背叛，被搶走了錢和夢想，姐姐王俊熙（田慧振 飾）離婚後的突然出現，讓他成爲外甥閔智厚（李京勳 飾）的育兒舅舅，三個人面對人生最谷底時，從互相討厭到共同成長的逆轉生存記。今年冬天獨一無二的溫馨治癒催淚喜劇《我的魯蛇舅舅Uncle》於2021年12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。將於2022年2月12日起，每周、六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播，敬請期待。