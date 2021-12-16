農曆過年即將來臨，油脂及冷凍麵糰市場需求高漲，南僑(1702)營運動能充沛，旗下杜老爺冰淇淋也積極搶攻冬季冰品商機，將推出2021秋冬新品，明(17)日起在全台7-ELEVEN開賣，法人樂觀看待第4季營運表現，今日股價維持小漲。

兩岸疫情趨緩，消費人潮湧現，冷凍麵糰及烘焙用油市場需求都持續增加。由於農曆過年在1月下旬，預期12月、1月會進入油脂及冷凍麵糰的旺季，可望為南僑的營運加溫，另外，南僑的台灣點水樓10月就開始恢復過來，現在已經恢復到了8~9成以上，也是營運的另一項動能。

台灣冬天氣溫不算太嚴寒，南僑旗下杜老爺冰淇淋也積極搶攻冬季冰品商機，全新產品-淇淋巧酥牛奶雪糕，預計明(17)日起在全台7-ELEVEN開賣，而先前受歡迎的超級曠世奇派酒釀黑櫻桃雪糕也將回歸市場，希望能在冬天搶下消費者的荷包。

南僑今年前10月獲利8.69億元，EPS為3.5元。在泰國市場方面，希望趕進度把機械設備裝好，趕在明年中可以開始運作，泰國營收正面看待，並將會開發新型態的產品，也將放眼東協市場積極拓展。