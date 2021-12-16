《興櫃股》鈺鎧申請登錄興櫃 13:072021/12/16 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鈺鎧(5228)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司設立在民國81年，主要從事晶片磁珠、晶片電感、高頻電感、軟性鐵氧體貼片、無線充電模組、繞線電感。市場結構內銷占比24.91％、外銷75.09％。 2020年營收5.1億元，稅前淨利0.34億元，每股稅後盈餘0.87元。 偉康科技15日申請登錄興櫃 《櫃買市場》永續發展政府債券櫃檯買賣制度上線 #鈺鎧 #電感 #申請登錄興櫃 #晶片 #磁珠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集團股作帳行情發燒 04:102021/12/16 證券．權證 《證交所》伊雲谷上市案撤件 寶德通過上櫃審議 07:442021/12/16 財經 《櫃買市場》寶緯上櫃案過關 VHQ-KY16日起停止櫃檯買賣 08:012021/12/15 財經 精星、健和興 明年營運看俏 04:102021/12/16 證券．權證 衝刺半導體材料營收 達興中港新廠明年Q3量產 04:102021/12/16 產業．科技 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 08:252021/12/16 財經 台塑生醫退出聯亞藥董事會 04:102021/12/15 產業特刊 興達電廠施工損鄰 居民抗議 04:102021/12/16 地方新聞 櫃買15日審議通過寶德科技上櫃案 18:412021/12/15 財經 預售屋限制換約 祝文宇：恐助漲明年房價 04:102021/12/16 財經要聞 開卷書摘》沈慶京：讓中石化民營 是我最後悔的事 10:002021/12/16 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 神人級投資！養內湖豪宅9年 謝金河老婆暴賺出場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 聯準會出毒招降通膨！美股卻意外驚漲 背後原因曝光 - 財經 租客找房要求特殊格局！網見關鍵2字喊：絕對不租 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。