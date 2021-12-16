鈺鎧(5228)今天向櫃買中心申請登錄興櫃，該公司設立在民國81年，主要從事晶片磁珠、晶片電感、高頻電感、軟性鐵氧體貼片、無線充電模組、繞線電感。市場結構內銷占比24.91％、外銷75.09％。

2020年營收5.1億元，稅前淨利0.34億元，每股稅後盈餘0.87元。