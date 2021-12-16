合作備忘錄在旭光高中會議室中舉行，旭光高中校長何光明、摩頓灣中學校長Richard Henry理查．亨利在澳大利亞昆士蘭省駐台灣辦事處代表劉培希、南投縣教育處長陸正威的見證下，透過視訊方式完成簽約儀式。(吳建輝攝)

何光明表示，教育部補助國內90高中職與全球以英文為官方語言的國家學校締結姐妹校，而旭光也是南投唯一通過此計畫的學校，更是旭光首次與國外學校簽屬MOU。(吳建輝攝)

透過視訊方式完成簽約儀式，2校也進行簡單交流，最大的心願都是希望疫情能夠早日結束，能夠有機會「Face to Face」。(吳建輝攝)

16日南投縣立旭光高中與澳大利亞布里斯本Moreton Bay摩頓灣中學締結姐妹校，因疫情關係2校透過視訊方式簽屬合作備忘錄，有別於以往學生間的交流與認識，未來2校也會針對教師培訓、文化交流上等，做進一步的認識與合作。

合作備忘錄在旭光高中會議室中舉行，旭光高中校長何光明、摩頓灣中學校長Richard Henry理查．亨利在澳大利亞昆士蘭省駐台灣辦事處代表劉培希、南投縣教育處長陸正威的見證下，透過視訊方式完成簽約儀式，2校也進行簡單交流，最大的心願都是希望疫情能夠早日結束，能夠有機會「Face to Face」。

何光明表示，教育部補助國內90高中職與全球以英文為官方語言的國家學校締結姐妹校，而旭光也是南投唯一通過此計畫的學校，更是旭光首次與國外學校簽屬MOU，要感謝吳爾夫董事長居中牽線，未來2校師生將進行線上的文化與學術交流，也希望能夠發展共同的線上課程及教師培訓計畫。

理查．亨利則表示，很高興能夠與南投旭光高中簽訂姐妹校，強調2校的共同理念，希望透過國際教育讓2校一起邁入新的里程碑，也期盼疫情結束後，旭光的師生們能夠一起到澳大利亞來參訪，Face to Face。

劉培希表示，非常開心能夠見證旭光與摩頓灣締結姐妹校，台灣與澳大利亞過去經常有經貿往來，近年發展重心移到教育與文化，這有助於台澳在文化上能夠有更進一步的認識，這讓他感到相當興奮與感動，也希望2校在未來不管在教學或教材研發上的專業技能，都能互相學習成長。