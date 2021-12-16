日本籍新住民黑崎順子結婚來台後，在嘉義教日語近30年，備受眾多學生敬愛，經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，提供大眾交通工具、娛樂設施等優待，黑崎順子表示，台灣是她的第二故鄉，這次東奧比賽她為台灣隊加油。

黑崎順子曾受聘在嘉義市社區大學及各高中教日語，各行各業的學生眾多，且年齡層不分老幼，教學方法因勢誘導，深入淺出地教導艱澀的日語文法，有學生到日本留學後，回國還特別感謝她的循循善誘，直呼很實用。

黑崎順子表示，在台灣生活了30年，對台灣有濃厚的情感，今年東京奧運比賽時，看到台灣選手出賽，就算對手來自日本，她也是會為台灣加油，而今年本土疫情嚴峻，看到台灣人齊心防疫，讓疫情很快控制住，覺得很不可思議。

黑崎順子還提及，因為日本捐贈臺灣疫苗，很多人不認識的台灣人都向她道謝，路邊還掛著台灣與日本的國旗，對台日的友好情誼，充滿溫暖的感動，也希望在台的新住民配合防疫政策，趕快接種疫苗，讓國際交流早日恢復正常。

移民署南區事務大隊嘉義市服務站表示，為了感念馬偕博士對台灣的貢獻，中央制定「馬偕計畫」，外籍人士持有永久居留證，年滿65歲且在台居住20年以上，對我國長期服務或具有特殊貢獻，就能向衛生福利部提出申請。

經審核符合通過，可獲得大眾交通工具、娛樂設施等優待。嘉義市服務站特別頒發新增註記的永久居留證給黑崎順子，並致贈感謝狀，感謝她對台灣日語教育的長期貢獻。