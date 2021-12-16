韋禮安將推出全英文創作專輯。（The Orchard提供）

韋禮安將推出全英文創作專輯。（The Orchard提供）

韋禮安將於24日推出全英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》，笑稱是他歌手生涯中最「不安於室」的挑戰！專輯製作過程中，一首歌為一個篇章的概念逐漸在韋禮安的腦中成型，專輯裡的9首歌，透過9則短篇影集講述失戀的男子，從外出喝酒到早上醒來、睡著，到夜幕降臨又醒過來，每一首歌自成一個故事，但接續起來就是「失神、心碎、寂寞形成的無盡循環迴圈」，完整傳達專輯概念。

韋禮安親自將腦內「醉」清醒的畫面具體呈現，上陣演出這名失戀醉酒的男子，是他難得在MV演出「喝茫」的狀態，發展出搭上陌生女子的迷離之夜，一改過去在MV中深情男子的形象，他笑說：「很棒、很新鮮，劇情是出我意料之外的發展。」

拍攝影集和平常拍MV不同、戲份更加吃重，韋禮安在導演的安排下，第一場戲就是演出在酒吧喝「茫」的狀態下，邂逅了陌生女子，他坦承拍攝前難免緊張，「不過正式開拍後，就覺得我這個角色滿棒的，可以非常肆無忌憚地一直醉下去、茫下去，反而有種很放鬆的感覺」；由於現場並沒有安排他喝酒放鬆，而是一杯接一杯的冰麥茶，前前後後喝了超過20杯，韋禮安忍不住大呼：「今天天氣滿冷的，喝到全身透心涼，沒關係，我要敬業。」笑翻全場。韋禮安當晚拍到凌晨2點半收工，隔天一早又衝到濱海公路取景，在豔陽高照下趕工拍攝，讓他苦笑說：「演員真的不好當。」