包材及設備大廠旭源(8421)以8.4億元出售新竹湖口工業區土地及廠房給碩禾，預計此交易案將在明年首季完成交割。旭源今早股價開高在13.95元，但外資連買超3個交易日後，昨轉為小幅調節，盤中賣壓轉重，股價頻頻翻黑，多空在平盤處進行攻防。

旭源與州巧科技今年6月時簽MOU，以6.725億元出售新竹湖口工業區土地及廠房，包括土地3282坪、廠房3575坪，但因州巧想增加營運版圖，此一廠房不夠使用，雙方停止交易。旭源另找買家，最後以8.4億元價格出售此一工業地產給碩禾，也較原出售價格增加24.9%。

食品級印刷包材熱收縮膜印刷與機台設備廠旭源目前業務包括彩色收縮膜標籤印刷、食品包裝積層袋印刷、自行開發的套用及貼用標籤設備、膠膜上游材料。目前生產基地重心在嘉義，在2011年買入新竹湖口工業區土地及廠房，造成重複配置，因此決定處分3000餘坪土地及廠房。

旭源今年第三季本業已轉盈，海外在印尼及巴西皆有設廠，印尼營運表現正向。旭源在處分新竹土地及廠房後，考慮在新竹租用小型廠房進行機械組裝。