亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告指出，看好隨著產品升級，未來兩年ASP、毛利率將持續成長，故重申鈺太買入評等，目標價給予470元。

亞系外資表示，儘管NB市場疲軟，但對鈺太來說卻不受影響，NB占鈺太營收約65%，儘管第四季全球NB出貨量放緩，主要還是因為消費市場和Chromebook需求疲軟，各界也多預計NB出貨量將在2022年下降約5~10%，但鑑於內容單元的增長、ASP的改善和市場份額增加，看好鈺太主要產品線D-Mic(數位麥克風晶片)的收入將在2022年、2023年上升10%、15%，占整體銷售額的77%。

亞系外資表示，隨著產品的升級，鈺太的ASP將持續提高，也將拉抬毛利率，看好鈺太在2022年、20232年ASP將增長9%、7%，隨著對新音頻功能的需求，例如遠端會議和流量增加，麥克風規格從64db遷移到67db，且窄邊框NB螢幕也需要更小的麥克風，這意味著67db的麥克風需要縮小同時提供更高的性能，由於67db麥克風的售價高出主流類型達2倍，對鈺太毛利率貢獻明顯更高，預鈺太毛利率將從2021年的40.9%提高到2022、2023年的42.8%以及43.5%，主要是因為67db麥克風的滲透率增加。

除主要產品麥克風晶片外，PIMC(電源管理IC)也是鈺太未來成長動能之一。亞系外資表示，PIMC今年占比為總收入的6%，時至2022年、2023年均成長到11%，年增長率為97%以及28%。隨著正在進行的PMIC供應短缺，預計鈺太的明後兩年毛利率將成自近幾年的15~20%躍升30%左右，故對鈺太重申買入評等，目標價給予470元。