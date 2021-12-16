近年來數起重大刑事案件造成社會震撼，凸顯行政院及司法院對於精神障礙者的監護處分機制的執行未盡周妥，影響受監護處分人復歸社會的機會，監察院昨通過監委王幼玲及高涌誠提案，促請行政院偕同司法院並督同所屬注意檢討改進。

有美國大學物理博士學歷、精神鑑定罹患妄想型思覺失調症的李姓嫌犯，10年前聖誕夜在板橋騎樓縱火，險些釀出人命，經監護處分5年返家，前年7月竟又再次縱火，該案也讓外界討論監護處分相關制度有無需要改進，監委因此進行調查。

監察委員王幼玲、高涌誠召開調查記者會。（張薷攝）

王幼玲、高涌誠調查發現，每年約有200位被法院裁定監護處分，其中涉竊盜罪者約佔三成，有近五成監護處分時間為一年；有些精神醫院拒收非精神醫療標的的反社會人格，無精神症狀者，使得要跨區安置，不利出院後追蹤回診；而且受監護處分者行動受限，不能外出、外宿，治療模式的多樣性有所侷限，加上缺乏社區復健的轉銜機制，皆不利於復歸社會。

調查報告表示，根據刑法第19條，在判決定讞前，不能執行監護處分。使執行監護處分時點出現空窗期，不利於急性期收容人之醫療，如果各審級法院判決無罪，常會被當庭釋放，或者假釋期滿之後才進行監護處分，亦恐引發危害公共安全之社會焦慮。

調查委員指出，監護處分之性質，兼具醫療保護及預防對社會安全危害之意旨，屬拘束人身自由之保安處分，應受比例原則的規範，並考量被告行為的嚴重性、危險性及未來行為期待性，併評估醫療之效果。司法單位允宜審慎啟動監護處分機制，並對受處分人進行長期的調查追蹤。

此外，近來發生數起疑似精神障礙者重大治安事件，政府機關以治療照顧及預防社會風險為由，修法延長監護處分時間，並擬依嚴重程度分級分流，設置高度化安全維護管理的司法精神醫院，監委強調，應考慮司法院釋字第799號解釋文，符合憲法保障人身自由的正當法律程序原則。

監委認為，對經長時間監護處分無明顯降低再犯危險的被治療者，行政院如何規劃促進這些人停止治療重獲自由、復歸社會的配套機制，應儘早參酌世界先進國家作法，進行社會溝通對話，尋找共識，取得人權與社會安全風險的平衡。