晶電16日發出新聞稿表示，美國時間2021年12月6日，美國加州中區地方法院之陪審團一致認定Lowe’s Home Centers LLC（Lowe’s）故意侵犯富采旗下子公司-晶元光電（晶電）三篇LED燈絲燈泡專利。

Lowe’s銷售由浙江陽光照明電器集團製造的64款LED燈絲燈泡被陪審團認定故意侵犯晶電的美國專利第8492780號（780專利）之權利要求第1、3、7項、第6346771號（771專利）之權利要求第38項、以及第7560738號（738專利）之權利要求第1～3 項和第8項。

此外，陪審團亦認定Lowe’s未能證明771專利喪失新穎性，更確認771專利的有效性。在陪審團的決定中，陪審團認定Lowe’s需支付晶電212萬美元的損害賠償金，進一步肯定晶電LED燈絲燈泡專利的價值與重要性。基於陪審團故意侵權的決定，晶電將向Lowe’s主張加重損害賠償。

晶電為LED固態照明的技術與生產領先廠商，於2017年4月28日在美國對Lowe's提起專利侵權訴訟。晶電在訴狀中指出，Lowe's販售之LED燈絲燈泡侵犯了數件晶電專利，包括771專利，發明名稱「高功率LED 燈」、780專利，發明名稱「發光裝置及其製造方法」、以及738專利，發明名稱「具有黏結層之發光二極體陣列」。

晶電投入了數百萬美元於LED技術的研究開發，已獲證及申請中的專利合計超過4000 件，形成了世界級的專利組合。這些資源挹注奠定了LED照明技術的基礎，使消費者得以享受世界級產品，包括本案中的LED燈絲燈泡。創新對公司的技術開發極其重要，應該受到尊重並得到合理的回饋才能不斷地推動公司的技術創新。晶電對陪審團裁定結果感到滿意，並會持續對未經授權使用晶電技術的人採取必要行動，以保護客戶、策略夥伴及股東的權益。