4大公投即將於周六決戰，民進黨高雄市黨部明晚舉行「4個不同意高雄大步向前之夜」全力催票，台北市議員游淑慧16日卻接獲爆料，指高市消防局竟要各消防分隊動員義消、義消眷屬站台，只要參加造勢活動就算公差，屆時還有便當可領，讓她直呼「黨國不分，抓到了！」

游淑慧今PO出二段LINE對話，其中一則指出「奉許大隊長指令，12月17號晚上6點半，蔡英文總統駕臨夢時代要動員，請各分隊依上述人數派公差，眷屬參加亦可算公差人數，穿著便服，大隊提供便當，屆時至現場義消指定區域集合。」

另外一則寫著「本大隊參與人員可於17時50分在成功分隊車庫前集合完畢，發放便當後再統一帶隊到會場，請各分隊長通知所屬人員準時到成功分隊集合，謝謝。」

「黨國不分抓到了！」游淑慧批評，這就是高雄市長陳其邁帶領的高雄市，明明義消任務是協助消防局辦理火災預防、火災搶救、緊急救護工作及其他災害之應變，原本受人敬重的義消人員， 在高雄居然淪為充人數的人形立牌。

游淑慧接著一連三問，義消參加造勢活動算公差？義消眷屬來充數也算公差？便當及義消協勤費用是不是從公務預算支出？她感嘆，城中城大火才過2個月，消防局長下台仍代理中， 現在就忙著做這些「業外服務」，「高雄市政府真敢！高雄市民人真好。」