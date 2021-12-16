86歲張陳姓老婦心臟病纏身20多年，曾開過二次心臟大手術，但術後仍胸悶胸痛，再次檢查發現主動脈已嚴重鈣化，8年前在高醫附設中和紀念醫院評估下接受「經導管主動脈瓣膜植入術」（TAVI），如今搖呼拉圈一百下能臉不紅、氣不喘，16日還騎腳踏車回醫院分享心得。

張陳姓老婦平時靠養魚、餵豬貼補家用，十多年前開始發覺爬樓梯容易喘，就醫診斷出三條動脈堵塞，12年前曾到北部接受冠狀動脈繞道手術，術後回高醫追蹤。張陳姓老婦表示，術後仍有胸悶、胸痛、呼吸短促等現象，8年前又檢查出主動脈嚴重鈣化、主動脈瓣狹窄，高醫評估後，建議接受主動脈瓣膜置換手術。

TAVI手術只需從鼠蹊部劃開一道約0.5公分的傷口，不需開胸使心臟停跳也少了胸部大傷口，該項手術已成為許多年長者、無法接受開心手術的嚴重主動脈瓣膜狹窄病人另一種治療方法。（高醫提供／袁庭堯高雄傳真）

張陳姓老婦的子女原本擔心母親已接受過兩次大手術又年事已高，但高醫心臟血管外科主任謝炯昭分析，張陳姓老婦接受過心臟手術又加上主動脈嚴重鈣化，是TAVI手術的最佳適應症。TAVI手術只需從鼠蹊部劃開一道約0.5公分的傷口，從股動脈置入以合金為瓣膜骨架，輔以縫製生物瓣膜為主體的支架瓣膜，逆行將支架瓣膜送至主動脈根部開啟，取代原有瓣膜之功能，不需開胸使心臟停跳也少了胸部大傷口，恢復也快。

張陳姓老婦決定接受手術，術後恢復比預期好，植入瓣膜使用8年後依然良好。獨居的她不但能自我照料，上下樓不再喘，還能騎腳踏車外出採買，輕鬆搖呼拉圈一百下。

心臟血管內科主治醫師邱正安表示，主動脈瓣膜狹窄好發於65歲以上，發生機率會隨著年齡增長而增加，嚴重主動脈瓣膜狹窄的猝死機率相當高，當有心絞痛、昏厥與心衰竭症狀出現時，患者的平均餘命就分別只有5年、3年與2年，若出現心衰竭症狀又合併其他多重器官疾病，平均一年的存活率則剩下50％。

高醫附設中和紀念醫院副院長羅傳堯表示，隨着國人平均壽命延長，嚴重主動脈瓣膜狹窄疾病愈來愈多，高醫經導管主動脈瓣膜置放手術團隊自2013年12月迄今已成功為115名、平均81.79歲的年長者完成手術，術後30天死亡率為0％，手術成功率達100％。

羅傳堯指出，該項手術已成為許多年長者、無法接受開心手術的嚴重主動脈瓣膜狹窄病人另一種治療方法，病人心臟衰竭症狀及生活品質都獲得明顯的改善。