為拚公投，國民黨副發言人楊植斗開始絕食。（圖／摘自羅智強臉書）

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於18日投票，國民黨副發言人楊植斗日前開始絕食，截至今（16）日中午已絕食超過180小時。楊刊出自己在自由廣場餵鴿子的照片，指出手中的飲料為黑豆茶，是朋友送來為他消除因絕食而引起的水腫的。楊憔悴的身影引發熱議論，有網友更直呼：「真的絕食180小時，嚇死人了！」

楊植斗今日中午12時在臉書發文，刊出一張自己戴著白色帽子、面向鴿子群的照片，表示他已絕食超過180小時，目前已經感受不到饑餓。楊指出，這張照片中有一位絕食的男子，以及一台秋鬥的宣傳車，播放著反萊豬丶愛藻礁的音樂；扣除男子和車子，這裡有陽光丶廣場丶和平鴿，儼然是一幅「歲月靜好」。

楊植斗進一步指出，他手中拿的飲料是，朋友帶來了黑豆茶包所泡成的茶，目的是消除因絕食而引起的水腫；茶沖淡了，裡頭還有滿滿的黑豆，他就拿來餵食鴿子。楊強調，期盼下次再到這，大家都能過上安穩的好日子。

此文發出後迅速獲得超過1100個讚、超過130則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「真的絕食180小時，嚇死人了！」「真的很驚人，能絕食這麼久」、「說到做到」、「好樣的！希望每個人被你們所感動，四項公投都同意」、「這個真的值得敬佩」、「希望藍營多點這樣的人」、「你真的很辛苦，如果撐不下去真的要去看醫生」。