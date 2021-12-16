理查利森 對於被主帥 貝尼特斯 換下場有所不滿（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[艾佛頓@切爾西][12/17 (五)03:45] [編號 645]

切爾西近幾場比賽都在驚濤駭浪次下才能取勝，主帥 圖赫爾 Thomas Tuchel 感到高興球隊終於在上一場在困局次中扭轉形勢，將勝利帶回家，他認為以球隊表現，值得取得這場勝仗。「魔獸」盧卡庫 Romelu Lukaku該場比賽僅以替補身份上場踢了數分鐘，來到本場也許會取代德國前鋒 蒂莫·維爾納 Timo Werner 或 凱·哈費爾茨 Kai Havertz，先發上陣同時倒戈曾經効力多季的艾佛頓。另外上一場並沒有上場的 普利西奇 Christian Pulisic 及 齊耶什 Hakim Ziyech ，本場也有望受到重用。

艾佛頓的巴西主力前鋒 理查利森 Richarlison，上一場在落後的情況之下被換下場，這令到艾佛頓球迷向主帥 貝尼特斯 Rafael Benítez 喝倒彩。然而貝尼特斯的解釋是因為避免理查利森的小腿患傷患進一步加劇，但理查利森 對被換下場似乎亦顯得不滿。不過 貝尼特斯的愛將 沙洛文·朗頓 Salomón Rondón在同場比賽中替補出場並取得加盟之後首個進球，本場隨時候命先發上陣。中場 安德烈·戈麥斯 André Gomes 已傷癒，上一場也是打滿全場。

切爾西最近的表現明顯下滑，剛戰打到補停補時階段才憑一記12碼擊敗列茲聯，終止了2場不勝走勢；但球隊近3場進8球、丟8球，本場對上以穩守突擊為主的艾佛頓不能掉以輕心。艾佛頓之前一場擊敗了兵工廠之後，上一場緊上又作客1:3敗於水晶宮之下，近5戰英超4敗，另外作客通常攻力較弱，本場必先駐重兵於防守，進球數會低。

推薦︰ <足球>645 艾佛頓@切爾西 大小[客隊] (艾佛頓 小 0.5)；總進球數 (2-3 球)

薩拉赫 本賽季聯賽已有14顆進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[紐卡索聯@利物浦][12/17 (五)04:00] [編號 646]

利物浦上一場在圍攻阿斯頓維拉之下只靠 薩拉赫 Mohamed Salah 以一記12碼奠定勝局，這一球是他本賽季第14個聯賽進球。而該場比賽擔任正前鋒的 張伯倫 Oxlade-Chamberlain 表現一般，可幸傷癒的 迪奧戈·若 Diogo Jota 同場已能替補上陣。至於 費爾米諾 Roberto Firmino 雖然已傷癒但狀態不足本場不一定會列在替補席上。中場 納比·凱塔 Naby Keïta 已可以隨時作賽，本場有希望爭取上陣機會。

紐卡索聯上一場又是大敗，領隊 埃迪·霍維 Eddie Howe 指這個比分有點殘酷；並指英超每場比賽都是硬仗，當然本場作客安菲爾德會是重大的考驗，但球員仍會全力爭勝。球隊陣容大致不變，只是左後衛也許會由 雅各布·墨菲 Jacob Murphy 取代 賈瑪·路易士Jamal Lewis 擔任先發；而本賽季已進了6球的王牌前鋒 卡勒姆·威爾遜 ，本場仍然會先發。

利物浦上一場受到了阿斯頓維拉頑強抵抗，最後小勝1:0，累計已7連勝，繼續力追榜首曼城；本場只遇下游分子紐卡索聯，有力大捷。紐卡索聯早前靠主場小勝同級分子般來，苦戰下終打開賽季勝利之門，但上一場作客鬥萊切斯特城不堪一擊地失掉4球；球隊實力不平均，空有鬥志亦難望在本場實力更強的利物浦身上取得分數。

推薦︰ <足球>646 紐卡索聯@利物浦 大小[客隊] (紐卡索聯 小 0.5)