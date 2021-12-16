1218公投倒數兩天，因政黨積極動員，部分人士也解讀此次選舉演變成藍綠對決，對此，國民黨台北市議員羅智強分享一位網友留言，表示沒什麼藍綠政黨對決，一切就只是你想不想好好的活著而已。

羅智強今（16）日在臉書分享一位網友對於公投的留言，指出若想吃萊豬，就投不同意；若想得肺腺癌，那就是贊成核四不重啟，狂燒煤炭發電，夏天電力不足停電也不要抱怨，當罹患肺腺癌做化療時，也不會邊化療邊罵，那就投不同意。

該留言也提到，若不想讓7千多年以上大自然的藻礁留給子孫看，且要用很貴的天然氣，錢很多、口袋很深，願意繳很貴的電費，那就是贊成三接，就投不同意；並指公投一定要和大選一起舉行，才能提高投票率，省錢又省工，才是民主由人民做主。

若不想罹癌、不想做化療、不想大熱天停電以及付昂貴的電費，該網友說，那就投「同意」，他也提到自己身邊已有3位不抽菸的同事，在這兩、三年相繼得到肺腺癌，目前都在做化療，並問「投不同意的朋友你們想成為下一個嗎？」