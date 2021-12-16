香港港大醫學院近日研究發現，新型冠狀病毒變種病毒Omicron相較Delta及原始病毒，在人類支氣管組織複製得更快，認為短期內Omicron在全球會取代Delta，成爲主流病毒株。

負責上述研究的香港大醫學院公共衛生學院副教授陳志偉今（16日）表示，於感染24小時後，Omicron的病毒量比Delta多近70倍，估計比原始病毒株更高近100倍，病毒量越大，傳播力就越高。

陳志偉認爲，短期內Omicron在全球會取代Delta，成爲主流病毒株，而接種新冠疫苗加強劑有助應付Omicron病毒，呼籲民眾盡快打第三劑，以防止社區出現爆發。

陳志偉指，研究又發現Omicron於肺部組織的感染就遠比原始病毒株為低，但不代表Omicron帶來的威脅較少，不少重症病人並非只出現肺部感染，也會有不正常的免疫反應，認爲Omicron有機會引致更多重症及死亡。