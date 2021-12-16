韓國近期疫情升溫，當局預估單日確診人數可能在12月底前突破萬例，宣布自18日起恢復為期16天的社交距離規範，限縮私人聚會、大型活動人數及大眾利用設施營業時間。

韓國中央防疫對策本部長、疾病管理廳長鄭銀敬今天在例行記者會中指出，依目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化態勢，單日確診人數可能在本月內達到一萬例，甚至在明年1月達到2萬例紀錄。

「好不容易開始的恢復日常過程中，面臨重大關頭」，鄭銀敬表示，為度過這次難關，當局決定「暫時停止」未來兩週活動，恢復社交距離規範，以遏制社區感染繼續擴散。

據韓國保健福祉部新聞稿，自12月18日至2022年1月2日為止，私人聚會人數限制不分地區，皆縮減至4人。餐廳、咖啡店等營業場所營業時間縮短至晚上9時為止，補習班、電影院、網咖等部分設施則至晚上10時為止。

大型集會活動人數原開放100人以下不限制未接種民眾參與人數，參加人員皆完整接種狀況下，最多可達499人參與；18日起限縮至50人以下活動才不限制未接種民眾參與人數，參加人員完整接種狀況下，最多開放299人參加。

非正規公演場、體育競賽、慶祝活動等300人以上活動原則上都被禁止，必須取得主責部會許可才能舉辦。

韓國至今累計54萬4117例確診，近兩天單日確診接近8000例，再次創下新高紀錄；重症人數也持續增加，截至今天凌晨零時，來到989例。

鄭銀敬指出，首都圈日平均確診數已達到4700多例，遠超過醫療體系可承受的3600多例。防疫當局先前為緩解首都圈醫療壓力，統一調配全國專用重症病床，但近3天首都圈內重症病床使用率仍達到86.4%，江原道、忠清北道、大田等非首都圈地區都已無空餘重症病床。

中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長權德喆說明，高齡族群感染人數及重症人數都較預期多，令醫療體系面臨負荷極限，若不立刻強化防疫措施，可能造成更多高齡者因無法得到適切治療而發生憾事。（編輯：周永捷）1101216