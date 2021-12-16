桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離

本土零確診破功！就在台北市發現本土確診個案後，桃園市今天也爆防疫旅館淪陷，據了解，一家位在桃園火車站附近的XXX飯店，傳出清空消息，住客全面撤離。
據指出，一名正在隔離檢疫中的民眾臨時接獲飯店通知，要他趕快收拾行李辦理退房。該飯店隨即出現穿著防護裝備的防疫人員進進出出，同時出動巴士載走房客。
旅客14時許陸續上車，行李也要經過清消。為維持秩序，桃園警方也派遣警力交管。
桃園市衛生局表示，所有疫情資訊必須由中央流行疫情指揮中心說明。
本土零確診破功！就在台北市發現本土確診個案後，桃園市今天也爆防疫旅館淪陷，據了解，一家位在桃園火車站附近的XXX飯店，傳出清空消息，住客全面撤離。
據指出，一名正在隔離檢疫中的民眾臨時接獲飯店通知，要他趕快收拾行李辦理退房。該飯店隨即出現穿著防護裝備的防疫人員進進出出，同時出動巴士載走房客。
旅客14時許陸續上車，行李也要經過清消。為維持秩序，桃園警方也派遣警力交管。
桃園市衛生局表示，所有疫情資訊必須由中央流行疫情指揮中心說明。
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