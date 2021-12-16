麥當勞年末振興優惠！一名網友半夜去麥當勞買消夜，發現大家都在買「A01」，甚至還有人一次買了4份，讓他很好奇這是什麼通關密語？說了就能買到划算宵夜嗎？引起網友討論，不少人大讚這個優惠券代碼超佛系，說了以後就可以用65元買到12塊雞塊，現省63元，再搭配甜心卡買飲料，超值套餐就此誕生。

一名網友昨在PTT上發文表示，肚子餓去麥當勞買消夜，發現很多人點餐都直接喊「A01」，還有人一次就買了4份，甚至還有人買了A01之後，竟然再用甜心卡獲得「大杯可樂買一送一」，讓他忍不住好奇，這個神祕的暗號是不是很划算的宵夜啊？

麥當勞點餐狂念A01，引發網友討論。（圖／翻攝自麥當勞官網）

原來大家口中的A01是麥當勞推出的年終振興優惠券的代碼之一，使用此代碼就可以享有6塊雞塊加1元多1件的優惠，等於12塊雞塊只要65元，相當划算。

貼文引起網友討論，「A01真的讚！只是韓國糖醋醬真的太屎」、「之前10塊雞塊就要100元，現在12塊只要65元，我還不吃爆」、「買個20塊雞塊只要130元，讓你吃到怕」、「A01在點餐機也能自行選購買」、「最近早餐晚餐都吃，真的爽」。

另外也有人分享超划算點餐法，「買A01加6塊雞塊送大1杯可樂，這樣就18個雞塊惹」、「一份A01優惠，再加上1+1，這樣還蠻划算」、「兩組A01（6塊雞塊加1元多1件）搭配一組A02（Oero冰炫風買一送一），再用甜心卡買兩杯大飲料，就是爽」。