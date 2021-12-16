桃園市府由各局處、公所以身作則帶頭落實綠色採購，去年採購金額較往年成長17.5％，達5.71億元，採購與使用環保商品共減少353.4公噸二氧化碳排放，節省用電量達66.9萬度，節約用水則達1347噸，獲頒政府機關實施綠色採購績優單位。

環保局表示，市府自2012年起制訂桃園市政府綠色採購績效評核獎懲要點，除了帶頭落實綠色採購外，更鼓勵轄內企業共同推動綠色消費，去年採購金額達5.71億元，不僅評核分數取得滿分100分，指定採購環保商品的達成率更首次達到100％，取得最高評等的優等。

環保局說，推廣綠色採購並鼓勵優先購買環境友善的綠色產品，不僅能擴大桃園市綠色消費力，也可以促進企業投入更多心力生產環保商品，藉由經濟誘因推動環境保護，讓經濟發展及環境保護達到相得益彰的效益。

據去年市府推動綠色採購的成果推估，採購與使用環保商品，包含辦公室用紙、衛生用紙、3C產品、家電等，總計減少353.4公噸二氧化碳排放，節省用電量達66.9萬度，節約用水則達1347噸，不僅節省支出，同時也對環境更加友善。

環保局指出，桃園推廣綠色生活不遺餘力，已連續9年獲頒「政府機關實施綠色採購績優單位」，將結合各民間企業及綠色服務業，共同推廣並響應綠色消費，讓更多民眾認同環保精神，共同響應綠色消費，邁向永續發展的低碳綠色城市。