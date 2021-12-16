四大公投將於18日投票，資深媒體人邱明玉表示，據藍營內部民調顯示，儘管公投投票率達五成，但綠營支持者會去投票的比例大於藍營支持者，顯現公投目前呈現「綠熱藍冷」的狀態，對國民黨不利；對此，藍營北市議員李明賢直言，這的確是國民黨的危機，但藍營現在能做的就是要衝高投票率跨過公投門檻。

對於四大公投，邱明玉今（16日）在其主持的網路節目「POP搶先爆」上表示，據國民黨內部民調顯示，包括「反萊豬」、「珍愛藻礁」和「公投綁大選」還是同意大於不同意，不過正反比例已經拉近，而「核四」仍是不同意比例較高，但最令國民黨憂心的是投票率，因為目前預估的投票率五成左右，可是一定會去投票的民進黨支持者為30.4%，國民黨僅為21.9％。

同台的李明賢直言，他自己去跑基層也有感覺到綠營支持者較熱，藍營支持者比較冷卻；李稱目前國民黨很擔憂投票率不高，因為藍營內部評估投票率至少要過五成，公投過門檻的機率較高，儘管目前投票率雖然看起來有五成，不過還是要取決於投票當天的天氣，如果天氣好，就能衝高投票率，唯有投票率衝高五成，才有機會跨過公投門檻，也才能成案。

據中選會14日公告，全國性公投案投票權人為1982萬5468人，依《公投法》規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者即為通過，因此過關門檻至少要有495萬6367張同意票。