根據TrendForce表示，2021年第三季半導體市場熱絡，全球前十大IC設計業者總計營收達337億美元，年增45％。其中台系業者除了聯發科（MediaTek）、聯詠（Novatek）、瑞昱（Realtek）原本就列居排行榜中，此次奇景（Himax）也搶進第十名，共計有四台廠入列。

高通（Qualcomm）在主要手機大廠持續對於5G手機的龐大需求帶動下，其處理器與RF射頻前端部門營收再度成長；而物聯網部門則受惠於消費電子、邊緣網路與工業領域的強勁需求，部門營收年增66％，成長幅度最高，帶動其第三季總營收攀升至77億美元，年增56％，位居全球第一。

排名第二的輝達（NVIDIA）依然受惠於遊戲顯卡與資料中心營收的帶動，兩大產品部門的營收年成長率分別為53％與48％；另外專業設計視覺化解決方案雖僅占總營收8％，然由於挖礦需求仍旺盛，隨著客戶積極部署RTX系列之高性能顯卡，使其產品部門營收年增148％，整體推升其營收達66億美元，年增55％。

列居第三名的博通（Broadcom），營收主力來自於網路晶片、寬頻通訊晶片及儲存與橋接晶片業務，受到後疫情時代的混合工作制、企業加速往雲端推動，使其晶片需求提高，帶動營收成長至54億美元，年成長17％。超微（AMD）則是在遊戲、資料中心、伺服器領域的Ryzen、Radeon、EPYC系列產品出貨表現良好，推動總體營收至43億美元，年增率高達54％，位居第五名。

台系業者部分，聯發科持續擴展5G全球布局，受惠於產品組合優化、產品線規格提升、銷量增加、漲價效益等因素，手機產品線營收年增達72％，其它產品線的營收年成長率也皆達雙位數，總計第三季營收達47億美元，年增43％，位居全球第四。聯詠則持續深耕於系統單晶片與面板驅動晶片兩大產品線，其OLED面板驅動晶片出貨比例提升，並且產品ASP提升與出貨暢旺，第三季營收達14億美元，年增84％。此外，第三季瑞昱由於網通晶片漲價效應，營收反超賽靈思（Xilinx），排名晉升至全球第八名；而奇景也因大尺寸驅動晶片在電視、監視器及筆記型電腦三個主要產品線均顯著成長，大尺寸驅動晶片營收年增111％，帶動總營收超過4億美元大關，年增75％，擠入第十名行列。