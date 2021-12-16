泰山股臨會董事全面改選 龍邦拿下二席 13:522021/12/16 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰山（1218）16日股臨會全面改選董事，選出六董、三獨董，原與持股逾三成的龍邦大股東達成共識足額提名，儘管前副董詹晉嘉趕在提名截止前追加提名仍鎩羽，在多數決下，風平浪靜選出原提名人選。 6席董事中，其中4席隸屬泰山詹家，包括現任董事長詹逸宏、總經理詹景超、董事詹皓鈞，與泰山前董事長詹岳霖的皇喬霖事業代表人尹章中；龍邦二席董事，代表人為劉偉龍、韓泰生。 至於獨董部分，則有元富證券總經理李明輝、敏理投資股份有限公司董事長陳敏薰，以及達朕法律事務所主持律師杜英達。 30檔上市櫃股價 創今年新高 准開視訊股東會 敏感公司設條件 #泰山 #龍邦 #股臨會 #選出 #獨董 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑生醫退出聯亞藥董事會 04:102021/12/15 產業特刊 《金融》視訊召開股東會 擬設敏感公司條件 08:182021/12/15 財經 聯準會出毒招降通膨！美股卻意外驚漲 背後原因曝光 09:202021/12/16 財經 公股金控銀行 股利政策轉向 04:102021/12/16 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102021/12/15 證券．權證 ESG擴大到供應鏈融資 兆豐攜手台電拚逾中小企淨零轉型 11:452021/12/16 財經 光洋科經營權之爭 法院禁獨董開股臨會 04:102021/12/15 證券．權證 台北自動化展、機器人展大廠競技 04:102021/12/15 產業特刊 小心被「高股息 ETF」沖昏頭 投信高層爆外人不知的內幕 10:052021/12/15 財經 永豐智能車供應鏈ETF開盤下跌 電動車主題ETF漲跌互見 11:152021/12/15 財經 開卷書摘》全島快速升溫中！ 台灣冬天將「被消失」 13:002021/12/16 生活 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 神人級投資！養內湖豪宅9年 謝金河老婆暴賺出場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 聯準會出毒招降通膨！美股卻意外驚漲 背後原因曝光 - 財經 租客找房要求特殊格局！網見關鍵2字喊：絕對不租 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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