泰山（1218）16日股臨會全面改選董事，選出六董、三獨董，原與持股逾三成的龍邦大股東達成共識足額提名，儘管前副董詹晉嘉趕在提名截止前追加提名仍鎩羽，在多數決下，風平浪靜選出原提名人選。

6席董事中，其中4席隸屬泰山詹家，包括現任董事長詹逸宏、總經理詹景超、董事詹皓鈞，與泰山前董事長詹岳霖的皇喬霖事業代表人尹章中；龍邦二席董事，代表人為劉偉龍、韓泰生。

至於獨董部分，則有元富證券總經理李明輝、敏理投資股份有限公司董事長陳敏薰，以及達朕法律事務所主持律師杜英達。