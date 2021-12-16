新竹市立動物園85歲了，本月25日將歡樂慶生，由於當天也是耶誕節，園方將舉辦寫生比賽，民眾只要帶畫具即可免費入園，國小學生參加比賽還有機會獲得1萬元禮券，周邊另有30攤動物文創市集、老照片展與珍藏影片，讓民眾穿越時空重溫老動物園場景。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，新竹市立動物園是於1936年創立，今年已85歲，是全台原址現存最老的動物園，陪伴3、4代新竹人成長。

2019年12月28日歷經「動物園再生計畫」重啟後，讓這座曾經逐漸被遺忘的動物園，重新擦亮品牌，躍升成熱門景點，今年3月累計入園人次達200萬，雖遇疫情休園73天，但截至本月15日，累計入園人 次已至260萬，門票收入累計更達8177萬元，為周邊商圈帶來絕佳效益。

楊礎遠指出，新竹市立動物園承載新竹人的許多記憶，像是情侶約會、家庭旅遊、學校遠足還有寫生等，今年恰逢85周年，動物園特與勞工處合辦「動物派對—一起來寫生」慶生活動。

12月25日（周六）上午9時至下午4時，帶畫具就可免費入園，國小生參加比賽還有機會獲得1萬元禮券。當天也邀請專業繪畫老師開設12歲以上大朋友專屬的速寫課程，盼藉寫生比賽讓孩子一起重溫兒時遊園記憶。

園方表示，活動當天園內還有動物園的歷史回顧展，從85年前到今日的點滴，由老舊照片的童年記憶到重生後的熱門景點，還有動物園珍藏回顧影片，歡迎大家一探究竟。

此外，動物園內大鳥籠旁的舞台區，另有吉祥物「樂樂」見面會，好玩的劇團帶來拋磚雜耍及花式籃球等精采表演，動物園2號門外新竹公園人行步道更擺設30攤動物文創市集，民眾不僅能參加活動獲得大小禮物，只要集滿5個章到服務台投入抽獎券，就有機會抽到大獎Switch，寫生比賽活動詳情及參加辦法請見臉書新竹市立動物園粉絲專頁。