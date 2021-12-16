台大醫院心臟團隊與北市合作，為北市四校高中生進行第二劑BNT接種前後的心電圖檢查，早期偵測心肌心包膜炎。圖／心臟兒童基金會提供

國內12～17歲青少年今起開始進行第二劑BNT疫苗校園接種，北市府支持下，台大醫院心臟團隊與心臟病兒童基金會攜手，將幫台北市建中、成功、大安高工、南港高工等男學生居多的四校學生共約6000多人，進行第二劑疫苗接種前後的心電圖檢查，以及早偵測BNT引起心肌炎並介入治療，一旦發現異常將於4小時內通知，提醒學生就醫，計畫已報備中央流行疫情指揮中心核可實施。

由於年輕男性施打第二劑mRNA疫苗時，相較於其他族群會發生心肌心、包膜炎，在美國及以色列的研究，施打第二劑BNT疫苗在高中男性發生率為百萬分之69-150。

因此國內接種一度喊卡，日前中央流行疫情指揮中心評估其利弊風險，拍板12~17歲青少年於12月中旬可接種第二劑BNT疫苗，建議間隔12週以上。校園接種陸續從今天開始，包含台北、台中和宜蘭等縣市。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南表示，心肌心、包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但若早期診斷、早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。

為了能夠早期診斷心肌心包膜炎，及時轉診做治療，台大醫院心臟團隊與中華民國心臟病兒童基金會在北市府的全力支持，為台北市高中生，於第二劑BNT疫苗施打前、及施打後第二天，進行心電圖檢查，比較施打疫苗前後心電圖的細微變化。

目前納入四所學校包含建國高中、成功高中、大安高工、南港高工學生，且經簽署同意書後，預計收案近6千人；計畫已報備中央流行疫情指揮中心核可實施。

邱舜南說明，打完疫苗引起的心肌炎目前還無法預測，但目前國際文獻資料顯示，接種疫苗引起心肌炎高峰是接種後第2~6天，所以設定第2天進行後側，及早偵測有無特特別變化。

邱舜南說，該計畫原本也希望做全台北市學生，但受限於經費、人力等問題，先以高風險男學生為主；接受心電圖檢查者若偵測發現心肌炎風險變化，團隊將於第二次採檢後4小時內進行通知。希望藉由此篩檢能夠給施打疫苗的學生多一層保障，相關研究成果預期明年初可進行公布。